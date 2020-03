Coronavirus: gli autobus urbani a Matera girano vuoti da giorni. Servizio rimodulato

By

Da alcuni giorni ormai, dopo l’emanazione dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli autobus urbani di Matera girano vuoti a tutte le ore. Vedere un passeggero è quasi impossibile anche perché gli spostamenti si sono ridotti a quelli necessari per l’approvvigionamento alimentare o per lavoro. Inoltre con ospedali e cimiteri chiusi alle visite alcune linee dedicate sono del tutto inutili, quindi per evitare sprechi di carburante ed inutile inquinamento il Comune ha deciso di rimodulare il servizio.

Questi i nuovi orari in vigore

– Servizio ordinario Feriale dal giorno 16 marzo fino al giorno 31 marzo:

LINEA 1: inizio servizio ore 7.15 – termine servizio ore 20.05

LINEA 2: SOSPESA

LINEA 3: inizio servizio ore 7.25 – termine servizio ore 20.20

LINEA 4: inizio servizio ore 7.00 – termine servizio ore 20.04

LINEA 5: SOSPESA

LINEA 6/A: SOSPESA

LINEA 6/B: inizio servizio ore 7.00 – termine servizio ore 20.20

LINEA 7: inizio servizio ore 7.00 – termine servizio ore 20.50

LINEA 8: inizio servizio ore 7.10 – termine servizio ore 20.15

LINEA 9: inizio servizio ore 7.30 – termine servizio ore 20.00

LINEA 10: SOSPESA

LINEA 11: SOSPESA

LINEA 12: SOSPESA

LINEA 13: inizio servizio ore 7.25 – termine servizio ore 20.00

LINEA 14: inizio servizio ore 7.15 – termine servizio ore 20.55

LINEA 14/B: SOSPESA

LINEA 15: corse delle ore 6.35 – 8.00 – 12.00 – 14.00 – 16.00 – 19.00 invariato

LINEA SASSI: inizio servizio 7.30 – termine servizio 20.25

– Sospensione delle Circolari CS e CN nei giorni Prefestivi e Festivi dalle ore 22.00 alle

ore 24.00 nelle date 21 – 22 – 28 – 29 marzo 2020.