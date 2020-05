Coronavirus: Matera alla vigilia del “fuori tutti”. Poco rispetto del distanziamento sociale.

By

Voglia di normalità da parte dei materani ma scarso rispetto delle regole nei luoghi pubblici. E’ questa la fotografia di Matera alla vigilia del “fuori tutti” prevista per domani 18 maggio 2020, primo giorno di allentamento completo delle misure restrittive da quando è stata dichiarata l’emergenza Coronavirus. Questa domenica, complice la giornata afosa, è stato il primo vero banco di prova di quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Se da un lato la gente è stanca di stare in casa e vuole un ritorno alla vita di sempre, dall’altro occorre ricordare che è fondamentale rispettare le regole del distanziamento sociale anche all’aperto, nelle piazze e nelle strade. I dati di contagio sono confortanti, però occorre mantenere alta la guardia per gestire al meglio il ritorno alla normalità.