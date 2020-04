Coronavirus: mille euro “una tantum” per i professionisti lucani dalla Regione Basilicata

La regione Basilicata darà un contributo “una tantum” di mille euro ai professionisti lucani con partita iva. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione, Vito Bardi.

“Un’altra fascia estremamente colpita – ha detto- è stata quella delle partite iva. Dei professionisti. Per i quali abbiamo pensato ad un contributo una tantum di 1.000 euro per chi ha dichiarato un reddito complessivo inferiore ai 30.000 euro anno (nel 2018 ndr). Una misura tampone che serve però a rimarcare l’attenzione che questa Giunta ha per tutte le categorie produttive. Così come pure abbiamo deciso di stanziare 3milioni 880.000 euro per le società cooperative per un prestito a lunga scadenza che permette loro di affrontare questo momento di difficoltà”.