Coronavirus: traffico quasi normale a Matera. Il lockdown è finito?

Il lockdown a Matera sembrerebbe terminato se dovessimo giudicare dalla quantità di auto in giro per Matera durante le ore centrali della mattina e del pomeriggio. Prova ne è il fatto che ai semafori delle strade principali sono tornate a formarsi le code in attesa che scatti il verde. Solo una settimana fa le cose erano ben diverse. Che adesso si muovano tutti per lavoro? Eppure sulla carta non è cambiato niente, a parte l’ordinanza di Bardi che consente ai piccoli agricoltori privati di raggiungere il proprio fondo. Una settimana fa le strade cittadine e gli incroci erano sempre liberi ed ai semafori era davvero difficile trovare auto incolonnate. Forse i dati dei contagi in calo, diffusi dalla Regione Basilicata, hanno indotto più di qualcuno a pensare che l’emergenza sia superata. Anche perché il monitoraggio dei contagi con i tamponi è ancora in corso. Anzi solo da qualche giorno si riescono a processare più tamponi. In realtà occorrerebbe attendere le comunicazioni ufficiali delle autorità prima di ritornare a circolare liberamente per evitare che ci possa essere una recrudescenza dell’epidemia.