Cuoco dei vip e biker, Filippo La Mantia fa tappa a Villa Estia al Porto degli Argonauti di Marina di Pisticci

È stato un apprezzato fuori programma quello del noto chef Filippo La Mantia che, in vacanza a Matera da qualche giorno, ha fatto una puntatina al Porto degli Argonauti di Marina di Pisticci per apprezzare la bellezza incontaminata della costa ionica metapontina. Filippo La Mantia classe 1960 è lo chef dei vip, anzi cuoco come ama definirsi. Brand ambassador per BMW Motorrad Italia ha trascorso una breve vacanza di tre giorni a Matera con la sua inseparabile motocicletta Bmw k 1600 Bagger. Martedì scorso è stato ospite del Porto degli Argonauti dove ha trascorso l’intero pomeriggio visitando il villaggio, la spiaggia spiaggia e il waterfront. In serata La Mantia è stato ospite a Villa Estia sempre nel villaggio Argonauti dove un ristretto gruppo di invitati ha potuto assaporare i suoi piatti. Lo chef palermitano si è messo ai fornelli per preparare un primo di conchiglioni alla norma, seguito da un piatto di cous cous piacevolmente speziato e da mezze maniche condite con limone mandorle, capperi e l’immancabile peperone crusco. E ancora polpette al sugo ed una sontuosa caponata innaffiata con vino bianco Verdeca. Questa mattina Filippo La Mantia ha lasciato Matera e con la sua moto è partito alla volta di Polignano a mare.