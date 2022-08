OCCHIO ALLA VELOCITA’: ARRIVA A MATERA IL TELELASER, L’ULTIMO ACQUISTO DEL COMUNE

By

Dalle prossime settimane per gli automobilisti indisciplinati saranno dolori. La polizia locale di Matera ha acquistato un telelaser, cioè un apparecchio per la rilevazione delle infrazioni ai limiti di velocità stradali. Con la Determinazione N° 2137/2022 del 24/08/2022 il Comune di Matera ha autorizzato l’acquisto per quasi 29mila euro di un telelaser di ultima generazione, denominato Trucam Hd, utilizzato attualmente anche dalla Polizia Stradale.