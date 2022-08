MICHELE CASINO: PROMUOVERE MERITOCRAZIA E CULTURA PER CONTRASTARE LA “FUGA DI CERVELLI” DALLA BASILICATA

“Avverto pochi riferimenti rispetto alla risorsa più preziosa del nostro Paese: le nuove generazioni. Da circa un decennio l’Italia è tornata a essere terra di emigrazione: in dieci anni ha perso quasi 500 mila italiani. Di questi 250 mila sono giovani tra 15 e 34 anni e tanti sono lucani”. Così Michele Casino capolista per Forza Italia alla Camera dei Deputati nel collegio Basilicata alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, introduce il tema delle politiche a favore dei giovani ribadendo l’impegno affinché il merito, la cultura e l’accesso nel mondo del lavoro dei ragazzi siano al centro del dibattito parlamentare nella prossima legislatura.

“Tra le misure da mettere in campo – continua Casino- c’è il potenziamento degli strumenti di finanziamento per le esperienze formative e lavorative all’estero dei giovani diplomati e laureati, finalizzate al reimpiego sul territorio nazionale delle competenze acquisite. Ma occorre anche promozione e rilancio dell’artigianato e dell’impresa come prospettiva lavorativa per le nuove generazioni, insieme al supporto all’imprenditoria giovanile e agli incentivi alla creazione di start up tecnologiche e a valenza sociale”.

Su scuola, università e ricerca Casino sottolinea che è necessario “rivedere in senso meritocratico e professionalizzante il percorso scolastico, procedendo contemporaneamente all’ammodernamento, e alla messa in sicurezza delle scuole esistenti, incentivando nuove realizzazioni di edilizia scolastica e residenze universitarie.

Per ridare nuova linfa all’università della Basilicata occorre l’allineamento ai parametri europei degli investimenti nella ricerca, prevedendo maggiore sostegno agli studenti meritevoli e incapienti. Infine favorire il rientro degli italiani altamente specializzati attualmente all’estero servirebbe a contrastare questa inarrestabile fuga di cervelli che purtroppo ogni anni anche la Basilicata alimenta”.