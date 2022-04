Da oggi la mostra di ceramiche artistiche “Il canto delle rondini” al Ce.C.A.M. di Marconia

Si inaugura oggi, alle ore 18, nella sede dell’associazione culturale Ce.C.A.M. in Piazza Elettra a Marconia, la mostra “Il canto delle rondini”, esposizione di manufatti in ceramica prodotti dall’artista pisticcese Mariella Màs, nome d’arte di Mariella Mastrogiulio. Gli oggetti esposti sono frutto dell’esperienza maturata in anni di studio e corsi di formazione artistica sulla ceramica decorata.