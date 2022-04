DA MATERA A RIMINI PER ALLESTIRE L’INNOVATIVA SALA GIOCHI DELL’OSPEDALE “INFERMI”

By

Idee e maestranze materane per il nuovo reparto di chirurgia pediatrica inaugurato ieri nell’ospedale “Infermi” di Rimini. Per la nuova sala giochi che si trova all’interno del reparto l’architetto materano Nico Colucci insieme all’artigiano del legno Luca Colacicco hanno ideato e realizzato un “Tavolo tattile” che riprende l’idea del giocattolo in legno ma con un cuore digitale. Il progetto dei due materani è stato sostenuto dall’associazione di volontariato “La Girandola_odv” di Rimini presieduta da Nico Colucci.

Il nuovo reparto è stato concepito per accogliere al meglio i giovani pazienti, con decorazioni che riprendono il cielo azzurro, il fondale marino e paesaggi naturali. Al reparto è stata aggiunta anche una sala giochi che unisce tradizione e tecnologia. Ai piccoli pazienti sono stati messi a disposizione degli animaletti di legno collegati a una piattaforma digitale che permette di accedere a storie animate che parlano ai bambini di integrazione, disabilità e difficoltà mediche. La stessa piattaforma permette ai bambini di riconnettersi alla loro esperienza passata in ospedale una volta rientrati a casa: un “chatbot” (una trovata di intelligenza artificiale) ricontatta il bimbo o la bimba che è stata dimessa.