Differenziata a Matera: cassonetti spinti dal vento colpiscono due auto. Chi paga i danni?

Il vento forte di oggi ha spostato in strada alcuni bidoni della nuova raccolta differenziata che hanno colpito due automobili in sosta in una traversa di via Aldo Moro. Per fortuna le autovetture parcheggiate non hanno riportato danni. Il probema dei bidoni trasportati dal vento ci è stato segnalato in diverse zone di Matera. A pochi giorni dall’avvio della raccolta differenziata, quando tutti i bidoni saranno “schierati” su strade e marciapiedi, i cittadini si chiedono chi dovrà rispondere di eventuali danni qualora i cassonetti finiscano su autovetture o diventino un pericolo per il traffico invadendo la sede stradale. Una eventualità non remota che apre un problema relativo alla responsabilità sulla gestione dei cassonetti.