Domenica a Matera la “Motopasseggiata” del Matera Racing Club

Una domenica all’insegna dei motori e della scoperta del territorio: è questo lo spirito della Motopasseggiata organizzata dal Matera Racing Club, in programma per domenica 22 marzo.

Il ritrovo è fissato presso la stazione di servizio Esso “La Sosta” in via Altamura, da cui i partecipanti partiranno alle ore 9:30 per un percorso che promette panorami suggestivi e tappe di grande interesse culturale. L’iniziativa unirà infatti la passione per le due ruote alla valorizzazione del territorio di Matera e delle sue aree circostanti.

Il programma prevede l’accesso all’area delle Murge tra le 10:15 e le 11:15, con un itinerario che attraverserà alcune delle principali vie cittadine e zone limitrofe: San Vito, Piccianello, via Cererie, via Santo Stefano, piazzale Madonna dell’Idris, via Bruno Buozzi e via Lucana, fino a raggiungere le celebri chiese rupestri, simbolo del patrimonio storico locale.

L’evento non si limiterà alla sola escursione su strada. A conclusione della mattinata è infatti previsto un momento conviviale presso il ristorante Bosco Coste, dove i partecipanti potranno pranzare insieme. Gli organizzatori ricordano che è necessaria la prenotazione entro 15 giorni prima per chi intende usufruire del pranzo, con la possibilità alternativa di partecipare con pranzo al sacco.

La motopasseggiata rappresenta un’occasione per rafforzare il senso di comunità tra appassionati e promuovere un turismo lento e consapevole, capace di coniugare sport, socialità e scoperta delle bellezze locali.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare direttamente gli organizzatori del Matera Racing Club.