Domeniche a piedi a Matera: strade deserte e città divisa in due.

Parte con scarso successo il nuovo corso delle domeniche a piedi a Matera in versione invernale e serale. Il tratto di via Lucana reso pedonale era deserto: la chiusura non ha sortito gli effetti sperati ed ha creato solo disagio agli automobilisti costretti a lunghi giri per bypassare il blocco. In tanti non erano nemmeno al corrente del provvedimento.