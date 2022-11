Regali Magnetici Per Tutti

By

Molti genitori sono alla ricerca di grandi regali per aiutare i loro figli a sviluppare nuove abilità e conoscenze. I giocattoli Geomagworld sono una scelta perfetta e la loro gamma di kit di costruzione magnetici consente ai bambini di costruire strutture e modelli e di scatenare la loro immaginazione con i loro pluripremiati kit di costruzione. Puoi collegare i pezzi come preferisci e creare mondi, animali o forme nascosti.

Questi giocattoli magnetici intelligenti possono essere un ottimo modo per farlo. Puoi aiutare i tuoi figli a sviluppare le loro abilità spaziali, matematiche, di problem solving e STEM divertendosi.

Con un’ampia varietà di giocattoli Geomag tra cui scegliere, ecco solo alcuni dei set di cui avrai bisogno:

Età 1+

Magicube (067) Set 16 pezzi Provami a colori riciclati €40 da Amazon.it L’impilamento iniziale è diventato molto più semplice, dando ai più piccoli la sicurezza di continuare a esplorare. Inoltre, possono costruire da e attorno a qualsiasi cosa possano immaginare!

Magicube (201) 9 pezzi Forme Aninmale €25 di Geomagworld.com Magicube è un rivoluzionario sistema a blocchi composto da cubi magnetici che si uniscono su tutti e sei i lati.

Età 3+

Geomag (535) Set glitter 35 pezzi € 29 da Geomagworld.com Set glitter riciclati 35 pezzi con quadrati colorati, bastoncini e palline per ispirare infinite ore di gioco fantasioso da solo o con gli amici. Ogni set è per bambini dai 3 ai 99 anni ed è realizzato al 100% in plastica riciclata, il che significa che anche i momenti di gioco felici possono essere verdi!

Geomag (329) Set Glow Riciclato da 42 € 35 da Geomagworld.com I set Glow sono alimentati a energia solare, non saliranno alle stelle sulla bolletta della luce. Per lo stesso motivo, i set Geomag sono anche una buona notizia per l’ambiente e il tempo di gioco, e se sei interessato a ridurre la tua impronta di carbonio, Geomag dimostra che puoi organizzare una festa divertente ed emozionante senza danneggiare l’ambiente.

Età 5+

Geomag (378) Set riciclato 52 pezzi € 35 da Geomagworld.com Realizzato al 100% in plastica riciclata, include potenti barre magnetiche, sfere d’acciaio e piastrelle per consentire ai bambini di creare strutture illimitate. Le piastrelle forniscono un modo per aggiungere rigidità a qualsiasi struttura, consentendo di costruire strutture più alte e più grandi. Un’ottima introduzione alle attività STEM.

Geomag (377) Set 35 pezzi riciclati € 25 di Geomagworld.com Progettato per stimolare la creatività dei bambini consentendo possibilità di gioco ampliate e incoraggiando l’apprendimento pratico attraverso un approccio creativo alla risoluzione dei problemi. Aiuta a sviluppare le capacità motorie fini con infinite possibilità di costruzione. Include una custodia portatile e istruzioni per l’uso

Geomag (038) E-Motion RE Pannelli Set da 32 € 23 su Amazon.it La gamma E-Motion utilizza la potenza e l’energia dei magneti e delle palline Geomag per costruire trottole e modelli pazzi.

Età 7+

Geomag (768) Meccanica Motion 3 Ingranaggi set 160 pezzi € 49 da Amazon.it I bambini possono costruire modelli funzionanti di molte forme e dimensioni, usando la giusta forza magnetica per tenerli insieme o spingendoli indietro per attivare il movimento. Costruisci i tuoi fantastici modelli mentre costruisci cuscinetti a sfera e usa il potere ripugnante dei magneti per creare magicamente movimento!

Età 8+

Geomag (764) Meccanica Gravità Motore Verticale Set 183 pezzi € 37 da Amazon.it Il “Gravity Motor” è in grado di utilizzare il peso delle sfere Geomag per attivare il meccanismo delle costruzioni Mechanics senza fare affidamento sui motori elettrici oa batteria. Effetti basati sui principi del magnetismo e della gravità fanno di Mechanics Gravity un prodotto STEM capace di stimolare tutti i livelli di scoperta scientifica

Geomag (763) Meccanica Gravity Loops & Turns Set 130 pezzi € 39 da Geomagworld.com Corri con il potere del magnetismo in un’azione loop-de-looping! Le istruzioni dettagliate semplificano il collegamento di tutte le parti e la costruzione del tortuoso anello del cuscinetto a sfere. Pronto a correre allora? Manda uno dei cuscinetti a sfera giù per il pendio. Una volta che gira attraverso i round – SNAP – si scontra con il primo cannone magnetico e un altro campo viene colpito attraverso un loop-de-loop. Quindi – CLICCA! – Il secondo cannone magnetico invierà un altro accampamento su per la rampa e dietro l’angolo per riprendere l’azione.

Geomagworld innova dal 1998, quando ha inventato il primo giocattolo da costruzione magnetico. Un quarto di secolo dopo, continuano a guidare il loro campo magnetico. La loro missione principale è promuovere insieme il gioco per un pianeta sano. Geomag produce i suoi fantastici giocattoli in Svizzera e utilizza il 100% di energia rinnovabile per la produzione. Geomag è impegnata nella filosofia dell’economia circolare. Le loro linee Magicube, Classic e Mechanics attualmente utilizzano plastica riciclata. Anche il loro imballaggio è realizzato con oltre il 70% di materiali riciclati.