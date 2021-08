Doppio secondo posto per il pilota Raffaele Rubino al Mugello nella Superior Cup

Ha portato a casa un doppio secondo posto al Mugello il pilota materano Raffaele Rubino del team Otello, impegnato sabato e domenica scorsi nelle due gare del “Trofeo Superior Cup”, campionato riservato alla classe 1000 Open con formula sport production.

Nello scorso weekend sul circuito toscano Rubino ha disputato due gare agguerrite nelle quali, in entrambi i casi, si è classificato al secondo posto. Nelle due tornate il portacolori del team Otello che corre su Honda CBR 1000 RR RSP era partito decimo ma è riuscito a rimontare fino a piazzarsi nel gruppetto di testa per tagliare il traguardo ad un soffio dal primo. Addirittura, nella gara di domenica, Rubino non è riuscito a passare per primo sulla linea del traguardo per meno di un decimo di secondo, sopravanzato da Davide De Patre su BMW.

Rubino è stabilmente secondo nella classifica generale mentre è primo tra i piloti under 30. Le prossime due gare si svolgeranno a Misano adriatico il prossimo 25 e 26 settembre.