By

Negli ultimi giorni, la città di Matera è stata interessata da due importanti operazioni antidroga e da alcuni episodi di violenza tra i giovanissimi. Adiconsum Matera, l’Associazione per la difesa dei consumatori, esprime la propria profonda preoccupazione riguardo a questi allarmanti sviluppi e si rivolge al Prefetto, alle famiglie e alle istituzioni per richiedere un maggiore controllo e un contrasto deciso agli ultimi episodi.

Un’importante operazione antidroga effettuata di recente ha messo in luce un problema emergente di consumi di droghe tra i minori, e sembrerebbe anche nelle scuole, evidenziando un abbassamento dell’età media dei consumatori.

Un altro fenomeno che sta emergendo è anche la presenza di baby gang, formate da gruppi di minorenni, che creano tensione e insicurezza tra i giovanissimi. Purtroppo, si sono verificati alcuni episodi anche a Matera. Un ultimo caso di aggressione è avvenuto a pochi passi dal centro, nei pressi di Piazza Mulino, coinvolgendo diversi minorenni in un atto violento contro un loro coetaneo, causandogli lesioni rilevanti.

Adiconsum Matera lancia quindi un appello affinché venga elevata la soglia di attenzione e intensificati i controlli rispetto a questi episodi, così come al fenomeno della droga. È fondamentale denunciare tali fatti e non avere paura, al fine di garantire che queste situazioni diventino solo un lontano ricordo per i giovani della città. È necessario riportare Matera ai livelli di sicurezza a cui era abituata, preservando il benessere e la tranquillità dei suoi abitanti.

Adiconsum Matera invita le famiglie a vigilare attentamente sulle attività dei propri figli e ad avviare un dialogo aperto e continuativo sulla prevenzione del consumo di droghe e sulla condotta responsabile. Allo stesso tempo, si auspica un’azione incisiva da parte delle istituzioni locali, per rafforzare il controllo del territorio e promuovere campagne informative ed educative adeguate, mirate a sensibilizzare i giovani sugli effetti devastanti dell’uso di droghe e sulla necessità di una vita sana e priva di violenza.

Adiconsum Matera si rende disponibile a collaborare attivamente con Enti, Istituzioni e con tutte le parti coinvolte al fine di contrastare questa emergenza.