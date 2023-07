Connetix Tiles: l’ultimo giocattolo da costruzione per bambini di tutte le età

Il gioco di costruzione è un’attività divertente ed educativa che ha molti vantaggi per i bambini. Connetix Tiles è un set versatile di elementi costitutivi che possono essere utilizzati per creare una varietà di strutture. Sono realizzati in plastica resistente e sono disponibili in una varietà di colori.

Vantaggi della costruzione Gioca con le tessere Connetix

Connetix Tiles aiuta i bambini a sviluppare le loro capacità motorie fini, che sono le abilità che usano per controllare le mani e le dita. Questo perché devono usare le mani per manipolare le tessere per creare le loro strutture.

Connetix Tiles aiuta i bambini a sviluppare le loro capacità di problem solving. Questo perché devono capire come mettere insieme le tessere per creare le strutture desiderate.

Connetix Tiles aiuta i bambini a sviluppare le loro capacità di ragionamento spaziale. Questa è la capacità di capire come gli oggetti si relazionano tra loro nello spazio. Questo è importante per molte attività, come leggere mappe e navigare in un nuovo ambiente.

Connetix Tiles è un ottimo modo per i bambini di esprimere la loro creatività. Possono usare la loro immaginazione per inventare strutture nuove e uniche.

Connetix Tiles può anche aiutare i bambini a sviluppare le loro abilità sociali. Questo perché spesso hanno bisogno di collaborare con altri bambini per costruire le loro strutture. Le tessere Connetix sono un ottimo modo per i bambini di imparare e crescere. Sono giocattoli versatili e creativi che possono essere apprezzati dai bambini di tutte le età.

Ecco alcuni dei loro set:

Connetix Creative Tiles Confezione da 100: € 110 da Connetixtiles.com Questo set versatile include una varietà di forme e colori per incoraggiare il gioco aperto, l’apprendimento STEAM e le capacità motorie fini e grossolane. Sia che giochino da soli o con amici e familiari, il Creative Pack aiuterà i bambini a sviluppare la loro immaginazione, capacità di risoluzione dei problemi e perseveranza

Connetix Pastel Mini Confezione da 32 pezzi € 49 da Connetixtiles.com I 32 pezzi sono un ottimo modo per introdurre i bambini al mondo delle piastrelle Connetix. Questo piccolo set contiene 32 tessere colorate in una varietà di forme, che lo rendono perfetto per costruire piccole strutture o aggiungere dettagli a creazioni più grandi.

Connetix 92 pezzi Ball Run Pack € 100 da Connetixtiles.com Queste tessere jumbo sono perfette per i bambini piccoli che stanno ancora sviluppando le loro capacità motorie. Sono più grandi e più facili da impugnare rispetto alle tradizionali piastrelle Connetix, il che le rende ideali per la costruzione di strutture robuste.

Connetix 30 Pezzi Geometry Pack 49 da Connetixtiles.com Un ottimo modo per i bambini di conoscere la geometria. Questo set contiene 30 tessere colorate in una varietà di forme geometriche, che lo rendono perfetto per costruire strutture, esplorare modelli e conoscere le relazioni spaziali.

Connetix 24 Piece Motion Pack € 45 da Connetixtiles.com Esplora il mondo del movimento e dell’ingegneria. Questo set include 24 tessere colorate in una varietà di forme, più due basi per auto con ruote in vera gomma. Le piastrelle sono realizzate in plastica resistente di alta qualità. Sono atossici e privi di BPA. Sono compatibili con altri set Connetix Tiles. Questo set è perfetto per i bambini interessati a costruire auto, camion e altri veicoli. Può anche essere utilizzato per esplorare concetti come movimento, forza e attrito.

Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi per incoraggiare il gioco di costruzioni con le tessere Connetix:

Crea un’area giochi con molto spazio. Questo darà a tuo figlio spazio per distendersi e costruire le proprie strutture. Fornisci una varietà di altri materiali da utilizzare per tuo figlio, come blocchi, Lego o anche solo articoli per la casa. Questo li aiuterà a essere più creativi e fantasiosi con le loro build. Incoraggia tuo figlio a costruire con uno scopo. Questo potrebbe essere qualsiasi cosa, dalla costruzione di una casa per le loro bambole alla costruzione di un modello del loro punto di riferimento preferito.

Scatta foto delle creazioni di tuo figlio e mettile in mostra. Questo li aiuterà a vedere come le loro abilità sono migliorate nel tempo. Il gioco di costruzione è un ottimo modo per i bambini di imparare e crescere. Quindi prendi alcune tessere Connetix e lascia che la costruzione abbia inizio.

Per ulteriori informazioni, visitare Connetixtiles.com