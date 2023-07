Metti il pianeta al primo posto in 3 passaggi: ricicla, ricicla, ricicla

Geomagworld si impegna per la sostenibilità e crediamo che il riciclaggio sia una parte importante della protezione del pianeta. Il riciclaggio è il processo di conversione dei materiali di scarto in nuovi materiali e oggetti ed è uno dei modi più efficaci per ridurre la nostra impronta di carbonio.

Come azienda, siamo sempre alla ricerca di modi per ridurre gli sprechi e minimizzare il nostro impatto sull’ambiente. I nostri prodotti sono progettati per essere durevoli e duraturi, riducendo la necessità di sostituzione e, in ultima analisi, riducendo gli sprechi.

Ma riconosciamo anche che il riciclaggio è una componente chiave dei nostri sforzi per la sostenibilità. Ecco perché incoraggiamo tutti a mettere il pianeta al primo posto e a fare del riciclo una priorità.

Ci sono molti vantaggi nel riciclaggio. Innanzitutto, il riciclaggio riduce la quantità di rifiuti che finiscono nelle discariche, che possono occupare spazio prezioso ed emettere gas nocivi. Il riciclaggio conserva anche le risorse naturali riutilizzando i materiali, riducendo la necessità di estrarre e lavorare nuove risorse.

Il riciclaggio può avere anche vantaggi economici, in quanto crea posti di lavoro e sostiene le economie locali. E, naturalmente, il riciclaggio fa bene all’ambiente, in quanto riduce le emissioni di gas serra e aiuta a combattere il cambiamento climatico.

In Geomagworld, crediamo che tutti possano fare la differenza quando si tratta di riciclaggio.

Ecco alcuni semplici suggerimenti per iniziare:

Sapere cosa può essere riciclato. Verificare con il proprio programma di riciclaggio locale per vedere quali materiali accettano.

Istituire un sistema di riciclaggio. Rendilo facile da riciclare posizionando i contenitori in posizioni convenienti intorno alla cucina.

Evitare la contaminazione. Assicurarsi che i materiali siano puliti e privi di contaminanti prima del riciclaggio.

Controlla l’etichetta: vedi quali prodotti possono essere riciclati prima di poterli acquistare. Scegliendo il verde, fai pressione sui marchi per garantire che i loro prodotti siano riciclabili.

Acquista prodotti riciclati come Geomag. Sostieni l’industria del riciclaggio acquistando prodotti realizzati con materiali riciclati.

Riduci gli sprechi. Il modo migliore per ridurre gli sprechi è innanzitutto utilizzare meno. Prendi in considerazione l’utilizzo di prodotti riutilizzabili, come borse della spesa in tessuto e bottiglie d’acqua.

In Geomagworld, siamo orgogliosi di fare la nostra parte per proteggere il pianeta e crediamo che tutti possano fare la differenza mettendo il pianeta al primo posto e facendo del riciclo una priorità. Insieme, possiamo creare un mondo più pulito e più sano per noi stessi e per le generazioni future.

Con i giocattoli realizzati al 100% in plastica riciclata, prendi il tuo oggi. Il set Try Me a colori da 24 pezzi Geomag (068) costa €54 da Amazon