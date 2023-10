IO MOSTRO NOI MOSTRI, BAMBINI ALLE PRESE CON L’ARTE A MATERA

Piccoli artisti protagonisti oggi in via Alessandro Volta a Matera dove questa mattina si è tenuta la “Mostra dei Mostri” a cura dell’artista Claudia Pentasuglia assieme ai suoi bambini. Forse la migliore introduzione all’arte per queste giovanissimi che tra pittura, cartapesta e disegni si sono mossi nell’intimo mondo delle paure

“I ragazzi si sono liberati dalle loro paure ed hanno permesso a me di entrare in maniera silenziosa nei loro incubi ” dice l’artista Claudia Pentasuglia, figlia d’arte e titolare del laboratorio Ceramica Sgarbata.

Nel processo creativo i bambini hanno puntato ad un’arte personale e liberatoria con un risultato esilarante…sì… perché i mostri riguardano ognuno di noi. E’ una convivenza che riguarda tutti indipendentemente. E il pubblico presente ha apprezzato la spontaneità dei piccoli artisti.

Una mostra che ha fatto diventare i bambini con le loro paure, portatori della bellezza intima e profonda come quella del cuore e dell’anima.

È d’obbligo quindi ringraziare l’artista Claudia: il suo merito aver portato i bambini alla riflessione sulla vita con le sue debolezze e ad aver posto attenzione nel difendere la natura dei bambini stessi che è speranza.