Illumina l’immaginazione con Geomag Glow

Geomag Glow è composto da tre set di diverse dimensioni di barrette magnetiche che si illuminano al buio. Le quali possono essere disposte in qualsiasi forma o struttura utilizzando l’immaginazione. Grazie al loro design leggero e alla loro natura flessibile, puoi sistemare il tuo set Geomag ovunque nella stanza. Puoi, se lo desideri, persino costruire forme spaventose e divertenti come un fantasma, un teschio o persino uno zombi. La tua immaginazione, sarà l’unico limite che avrai!

Come funzionano i set Geomag Glow?

Quindi, come vengono alimentate esattamente queste barrette magnetiche e perché si illuminano al buio? Bene, ciò che è allo stesso tempo educativo ed eccitante dei set Geomag Glow è che sono realizzati con materiali riciclati al 100%, che sono anche naturali al 100%. In quanto tali, funzionano catturando la luce naturale del sole, durante il giorno, e quindi utilizzandola per illuminarsi al buio.

Poiché i set Geomag Glow utilizzano l’energia solare per funzionare, non aumenteranno le bollette elettriche. Per lo stesso motivo, i set Geomag sono anche amici dell’ambiente e, se sei preoccupato di ridurre la tua impronta di carbonio, Geomag dimostra che puoi fare una festa divertente ed emozionante, al contempo ecologica.

Poiché i set Geomag sono alimentati a energia solare, è meglio lasciarli fuori in un luogo ben illuminato durante il giorno, in modo che possano catturare abbastanza luce per durare durante la tua festa.

Feste per bambini o per adulti? Perché non entrambi?

Poiché è commercializzato per tutte le età, a volte le persone presumeranno che i set Geomag siano un giocattolo e, in quanto tali, ideali per i bambini. Tuttavia, la verità è più versatile e complessa di così. Geomag Glow sfrutta l’energia solare per permetterti di liberare la tua immaginazione e creare costruzioni che si illuminano al buio, permettendoti di realizzare le tue idee più folli e divertenti.

In quanto tali, non possono essere rivolti esclusivamente ai bambini o agli adulti, l’immaginazione non ha età

Geomag Glow è adatto non solo ai bambini, ma anche agli adulti. Sia i bambini che gli adulti possono imparare molto da questi divertenti set da costruzione. Per i bambini, i set Geomag sono un’ottima introduzione al programma STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Poiché i set Geomag Glow utilizzano l’energia naturale, possono essere utilizzati anche da genitori o educatori per insegnare ai bambini il rispetto dell’ambiente, le fonti di energia verde e tutte queste altre materie che sono diventate così urgenti nel nostro mondo moderno.

Tutti i set Geomag Glow possono essere aggiunti ad altre gamme Geomag per creare set ancora più grandi. Man mano che la gamma continua ad espandersi, consente ai modelli e ai risultati dei bambini di raggiungere livelli impressionanti.

Il set Geomag (328) Glow da 25 pezzi è disponibile su Geomagworld.com per € 20

The 42 Piece Geomag (329) Glow Set prezzo 35 € su Geomagworld.com

Il set Geomag (338) Glow da 60 pezzi è disponibile su Geomagworld.com per € 39

Il set Geomag da 93 pezzi (339) Prezzo Glow €45.

Visita Geomagworld.com per ulteriori informazioni