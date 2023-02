Geomag, un gioco creativo senza compromessi per tutte le età

Diventa creativo con Geomagworld. Sperimenta il gioco magnetico certificato STEM.org con una gamma di set per tutte le età e abilità. Ogni set è realizzato con plastica riciclata e di provenienza sostenibile.

Accendi la loro immaginazione con il potere dei magneti e osserva come le forme dai colori vivaci prendono vita. Trascorri del tempo con la tua famiglia: costruisci strutture, supera sfide tecniche e crea capolavori. E tutto assicurandoti che il tempo di gioco sia verde.

Età 1+ Geomag (062) Magicube Full Colour Try Me Set di costruzioni magnetiche da 8 pezzi con blocchi € 17 su Amazon.it

Geomag Magicube è un innovativo gioco di costruzioni basato sul magnetismo. La confezione contiene 8 cubi magnetici in 4 diversi colori: verde chiaro, rosso, giallo e blu

La linea Try Me offre l’opportunità di sperimentare il potere del magnetismo e introduce i bambini all’entusiasmante varietà di costruzioni che possono costruire con i nostri cubi magnetici. I nostri cubi si attaccano magneticamente su ogni lato, rendendo le costruzioni più facili da assemblare e rendendole adatte a bambini di età compresa tra 1 e 5 anni Per proteggere il nostro pianeta, i nostri nuovi blocchi da costruzione sono realizzati con plastica riciclata al 100% e anche l’imballaggio è realizzato con l’80% di PET riciclato

Età 3+ Geomag (328) Glow Set di costruzioni magnetiche da 25 pezzi € 20 da Geomagworld.com

Un modo rivoluzionario per i bambini di liberare le loro menti creative! Con la nostra nuova tecnologia di illuminazione a base vegetale e plastica riciclata al 100%, puoi dare libero sfogo alla tua immaginazione e costruire forme, animali e veicoli in movimento illimitati. Non solo offre ai bambini ore di divertimento e apprendimento, ma è anche sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Preparati ad esplorare il fantastico mondo di STEM con Geomag Glow Recycled, la combinazione perfetta di intrattenimento e istruzione!

Età 3+ Geomag (535) Set di magneti glitterati da 35 pezzi € 29 da Geomagworld.com

Scopri un modo unico e stimolante di giocare per tuo figlio! I giocattoli magnetici riciclati Geomag Glitter sono il modo perfetto per esplorare la scienza, la creatività e l’ingegneria con materiali plastici riciclati al 100%. Con i suoi pezzi scintillanti e colorati, i bambini possono sfidare le loro menti ed esprimersi in modi innovativi. Scatena il loro potenziale più brillante e falli brillare.

Età 5+ Geomag (038) E-motion Magnetic Spinning 32 Piece Building Kit € 14 su Amazon.it

Questo set rotante veloce e creativo è facile da costruire. Geomag E-Motion è realizzato al 100% in plastica riciclata. Ogni set è un sistema inventivo di bastoncini e sfere magnetiche che ti danno il potere di costruire incredibili creazioni. Preparati per ore di divertimento con questi round unici per iniziare davvero l’apprendimento STEM.

Età 8+ Geomag (763) Meccanica Gravity Loops & Turns Set di costruzioni magnetiche da 130 pezzi € 39 da Geomagworld.com

Sperimenta il potere delle forze meccaniche e scopri perché sta diventando la scelta numero uno per i giocatori esperti! Costruisci e crea le tue incredibili strutture con un innovativo cannone magnetico, sfida la gravità con sfere che si muovono in un movimento armonico, osserva come le parti progettate in modo intelligente rispondono a impulsi realistici e porta il tuo gioco a un livello di complessità superiore. Con il Geomag Mechanics Set, puoi spingere i confini della modellazione magnetica ed esplorare un intero universo di possibilità creative. Un semplice sistema combinato consente infinite possibilità in quanto i set possono essere collegati tra loro.

