Un muro che racconta Mattia: a Matera il murales della memoria, con i colori donati dal Colorificio Venezia

Ci sono muri che separano e muri che, invece, riescono a unire. È quello che accade oggi al Playground di piazza degli Olmi, a Matera, dove un grande murales dedicato a Mattia Stano ha trasformato una parete in un luogo della memoria, capace di parlare ai giovani, allo sport e all’intera comunità.

Mattia, giovane cestista materano, è scomparso prematuramente il 28 ottobre 2023, a soli 27 anni, dopo una grave malattia. La sua immagine, impressa sulla parete della scuola adiacente al playground, oggi torna idealmente a giocare insieme ai tanti ragazzi che frequentano quello spazio e che continueranno a incontrare il suo sorriso e la sua passione per il basket.

L’opera è stata realizzata dall’artista Eustachio Santochirico insieme ai ragazzi della Cooperativa Sociale “Oltre l’Arte”, grazie alla collaborazione di una rete di realtà e persone che hanno voluto contribuire concretamente alla sua realizzazione.

Un gesto che arriva da una storia materana

Tra i protagonisti di questa iniziativa c’è anche l’ingegnere Carlo Venezia, dello storico Colorificio Venezia di Matera, che ha scelto di offrire i colori utilizzati per realizzare il murales.

Un contributo apparentemente semplice, ma dal forte valore simbolico: sono proprio i colori a dare vita all’immagine di Mattia, trasformando una parete anonima in una presenza viva e riconoscibile.

La scelta di Carlo Venezia assume inoltre un significato particolare perché arriva da una realtà profondamente legata alla storia commerciale e artigianale della città. Il Colorificio Venezia rappresenta infatti una di quelle attività materane che nel tempo hanno accompagnato la crescita della comunità e che, ancora oggi, scelgono di mettere professionalità e risorse al servizio di iniziative capaci di lasciare un segno.

In questo caso, il segno è letteralmente sulla parete: i colori donati dal Colorificio Venezia sono diventati parte di un’opera destinata a rimanere nel quartiere e nella memoria della città.

È anche questo il senso più bello della partecipazione alle iniziative della comunità: non limitarsi ad assistere, ma contribuire affinché un’idea possa diventare qualcosa di concreto.

Mattia continua a giocare

La parete scelta per il murales non è casuale. È quella della scuola Bramante che si affaccia sul playground intitolato proprio a Mattia Stano, uno spazio frequentato quotidianamente da bambini e ragazzi.

Il volto e la figura di Mattia con la maglia della Virtus Matera diventano così parte integrante di un luogo nel quale il basket continua a essere protagonista.

Un modo semplice e potente per mantenere vivo il suo ricordo: non attraverso una celebrazione statica, ma attraverso un’immagine inserita nel cuore di uno spazio dove i ragazzi si incontrano, giocano, crescono e condividono la loro passione per lo sport.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato i dirigenti e il roster della Virtus Matera, i familiari di Mattia, la mamma Uliana Stasolla e il fratello Erasmo, il sindaco di Matera Antonio Nicoletti, l’assessore comunale allo Sport Giuliano Paterino, l’artista Eustachio Santochirico e i ragazzi della Cooperativa Sociale “Oltre l’Arte”.

E proprio Erasmo Stano ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il progetto, tra cui lo Studio Santochirico, Gdm Ponteggi, il Colorificio Venezia e i Vigili del Fuoco, oltre alla dirigente dell’istituto Bramante Maria Berloco per aver concesso l’utilizzo della parete.

Dal ricordo a un gesto concreto per la città

L’inaugurazione del murales è stata accompagnata da un altro gesto di grande significato. La famiglia Stano ha infatti donato un defibrillatore che sarà installato nei pressi del playground e messo a disposizione della comunità.

È il modo forse più bello per trasformare un dolore in qualcosa di utile: il ricordo di Mattia non resta soltanto nella memoria di chi lo ha conosciuto, ma diventa attenzione per gli altri.

Il murales apre le tre giornate di “Con il cuore in gioco”, in programma a Matera dal 4 al 6 settembre, con il Torneo Nazionale Under 13, il Torneo Nazionale Under 15 e, domenica 6 settembre alle 19.30 al PalaSassi, il Terzo Memorial Stano tra Ondatel Virtus Matera e Virtus Basket Molfetta.