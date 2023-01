Corte dei Conti sul caso Otranto al Comune di Matera. Casino: “Avevamo interrogato Bennardi ben due anni fa”

“Lo avevamo detto ben due anni fa che l’incarico dato dal sindaco Bennardi al portavoce e capo di gabinetto Piergiuseppe Otranto presentava una serie di “anomalie” legate alla forma contrattuale che – così come perimetrata dalla Giunta Bennardi di allora – aveva previsto per il Portavoce del Sindaco anche le funzioni di Capo di Gabinetto da svolgere “senza ulteriori oneri per l’amministrazione”, dunque apparentemente a titolo gratuito. Oggi apprendiamo che la Corte dei Conti stima un danno erariale di circa 75mila euro per il Sindaco, la giunta dell’epoca insieme al segretario e a un dirigente”. Così il consigliere comunale Nicola Casino, capogruppo di Forza Italia commenta la notizia sul procedimento incardinatosi innanzi alla Corte dei Conti e che vede coinvolti componenti di giunta e dirigenti di questa maggioranza guidata dal Sindaco Bennardi.



Due anni fa Nicola Casino, insieme ai Consiglieri Comunali di opposizione del centrodestra Adriana Violetto, Rocco Luigi Sassone, Angelo Lapolla, Augusto Toto, Mario Morelli e Francesco Lisurici presentò un’interrogazione a risposta scritta e orale per fare chiarezza su l’incarico dato a Piergiuseppe Otranto. Nell’interrogazione si evidenziava come la legge non prevedesse prestazioni lavorative a titolo gratuito nelle pubbliche amministrazioni ed in particolare si rappresentava che la Corte dei Conti aveva – con precedenti pronunce – sostenuto e ribadito graniticamente che “la norma non ammette forme di collaborazione al di fuori del lavoro “subordinato oneroso” (Corte dei Conti, Sez. reg. Campania, delibera 213/2015/PAR).