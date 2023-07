Più di 100 giochi per trasformare la tua vita e la tua azienda generando idee straordinarie. Nell’era della rapidità e della costante evoluzione, l’innovazione è diventata una componente cruciale per il successo di qualsiasi azienda o nella vita di ognuno di noi. Tuttavia, creare un ambiente che favorisca il pensiero creativo e l’innovazione può rappresentare una sfida complessa per molti leader e imprenditori. Ma c’è un modo sorprendente potente ed efficace che ci aiuta a superare questa sfida: il gioco. Uno strumento di conoscenza, di confronto a disposizione di tutto noi che ci fa mettere in discussione ogni giorno.

Leggendo “Gamestorming” si apre la mente su come il gioco possa generare innovazione coinvolgente nella vita come nel lavoro. Scritto da autori esperti del calibro di Dave Gray, Sunni Brown e James Macanufo, in questo libro presentano una vasta collezione di oltre 100 giochi da fare in team, progettati per abbattere le barriere, comunicare in modo più efficace e generare nuove idee, intuizioni e strategie. Gli autori del libro hanno identificato strumenti e tecniche utilizzati dai professionisti più innovativi del mondo, i cui team collaborano per far accadere grandi cose. Questo libro rappresenta il risultato di questa ricerca, offrendo una raccolta unica di giochi che incoraggiano il coinvolgimento e la creatività, apportando al contempo più struttura e chiarezza sul posto di lavoro.

“Gamestorming” offre una serie di approcci pratici per affrontare diverse sfide aziendali e nella vita:

Identificare la causa principale di un problema e trovare percorsi che conducano verso una soluzione

Superare i conflitti e aumentare il coinvolgimento con giochi orientati alla squadra

Migliorare la collaborazione e la comunicazione in team interdisciplinari attraverso l’uso di tecniche di pensiero visivo

Migliorare la comprensione delle esperienze dei clienti e degli utenti attraverso il role-play

Generare un maggior numero di idee migliori e in tempi più rapidi

Accorciare la durata delle riunioni e renderle più produttive

Simulare ed esplorare sistemi complessi, interazioni e dinamiche

Il libro è pensato per innovatori, facilitatori e decision maker o per tutte le persone che desiderano trasformare la propria vita e le dinamiche aziendali, sperimentando nuovi approcci per stimolare la creatività e l’innovazione. “Gamestorming” offre strumenti pratici, spunti di riflessione e una vasta gamma di giochi, che possono essere adattati alle esigenze specifiche di qualsiasi organizzazione, l’unico limite è la creatività.

La versione italiana del libro “Gamestorming” è stata tradotta da Laborplay con G. Andrea Mancini, Teo Vignolini ed Elena Formica. La casa editrice è Flaco Edizioni Group, il marchio editoriale è Flacowski, distribuito da directBook di Interscienze e sulle tutte piattaforme on line.

Buona Lettura!

Con Gamestorming, Basilicata Magazine apre una sezione periodica con le recensioni di libri di economia e management utili alla vita di tutti noi, se hai un libro da segnalare invia una mail a redazione@basilicatamagazine.it con i tuoi dati e il libro da segnalare.