EMERGENZA LOCULI AL CIMITERO DI MATERA. INTERVENTO DEL SEGRETARIO CITTADINO DI FORZA ITALIA DI LORENZO

“Esistono tematiche – afferma Donato Mario Di Lorenzo, segretario cittadino di Forza Italia- che non appartengono alla politica ma che da questa subiscono squalificazioni che non possono essere tollerate. L’emergenza loculi del Cimitero di C.da Pantano emersa nelle ultime ore, null’altro produce che una mortificante afasia in una Comunità già troppo spesso rimasta attonita rispetto all’inerzia ed alle decisioni assunte in vari settori dal Governo locale. Lo smantellamento mediatico e qualunquistico non appartiene a quella politica rivolta agli interessi della collettività ma è compito della stessa scuotere le coscienze di chi, chiamato a governare la Città, rischia di intaccare, con il proprio operato o le proprie omissioni, aspetti che, ancestralmente, appartengono alla sensibilità morale, umana e religiosa di tutti i consociati.