Matera, minicar si ribalta alla rotatoria di via Collodi. Ferito il giovane conducente

Una minicar guidata da un ragazzo si è ribaltata questa sera intorno alle ore 21 a Matera, presso la rotatoria posta tra via Collodi e via Maiorana. Per cause ancora da accertare il giovane nell’attraversare l’incrocio ha perso il controllo dell’auto (forse dopo essere venuto in contatto con un’altra auto) ed è finito nell’aiuola spartitraffico ribaltandosi. Il giovane è stato accompagnato in ospedale dal personale del 118. Non si conoscono le sue condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale per i rilievi del caso.