EUSTACHIO ANDRULLI UN “ARCHITETTO INNOVATIVO” NELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA DEL COMUNE DI MATERA

Gli Architetti Innovativi Matera esprimono soddisfazione per l’elezione dell’architetto Eustachio Andrulli a componente della Commissione Locale del Paesaggio in seno al Comune di Matera. Andrulli, tra i fondatori del gruppo Architetti Innovativi, è stato eletto con un ampio consenso, frutto della capacità di proposta che da sempre contraddistingue il sodalizio. “Il consenso con il quale sono stato eletto – afferma Eustachio Andrulli- ha messo d’accordo, unanimemente, maggioranza ed opposizione in Consiglio comunale. Ciò mi gratifica e mi sprona ad un impegno attivo ed efficace per il bene della città nel garantire un ruolo di supervisione sui grandi temi inerenti architettura, urbanistica, recupero dei beni tutelati e paesaggio che la Commissione affronterà. Le sfide del momento storico che viviamo impongono un approccio rigoroso ma, al contempo, visionario nella programmazione della città. Dunque, insieme agli altri membri della commissione eletti, occorrerà valutare con coerenza gli interventi in progetto rispetto agli strumenti paesaggistici, nell’ottica di una tutela complessiva del territorio comunale considerando anche che il nostro territorio, è costantemente sotto i riflettori di tutto il mondo ”.