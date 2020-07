Fioccano le multe in centro a Matera, ma mancano i parcheggi. Le proteste dei residenti

Fioccano le multe nel centro cittadino ma mancano i parcheggi e i residenti protestano perchè non sanno dove lasciare le auto. La situazione è insostenibile tra via Gramsci, via Passarelli, via Cappelluti e piazza Michele Bianco, strade a ridosso del centro storico che ogni mattina vengono prese d’assalto dai pendolari che usufruiscono dei servizi e degli uffici del centro cittadino. A pagare il prezzo più pesante sono i residenti che devono fare i conti con la cronica assenza di parcheggi oppure con situazioni in cui non si capisce se la sosta è ammessa oppure no. Occorrerebbe riorganizzare e regolarizzare la sosta in queste situazioni “borderline” creando gli stalli (nuovi) laddove le auto a parcheggio non intralciano il traffico. Appello che i cittadini, stanchi di essere multati, girano all’assessore al ramo.