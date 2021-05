Gaspare Buonsanti è il nuovo presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Matera. Ieri si è insediato il nuovo consiglio dell’Ordine che ha eletto Buonsanti all’unanimità.

Nel corso della riunione sono state assegnate anche le altre cariche istituzionali. Antonio Giulio Loforese è stato eletto vice presidente, Marica Paolicelli segretaria e Michele Mazziotta tesoriere. Completano il direttivo gli architetti Antonello Capodiferro, Angelo Francione, Salvatore Iacobellis, Giovanni Martemucci e Veronica Vespe.

Il nuovo Consiglio dell’Ordine che rimarrà in carica per il quadriennio 2021-2025, intende promuovere gli interessi della categoria presso gli enti, le università e gli stakeholder al fine di incidere efficacemente sull’opinione pubblica e nel dibattito politico per restituire all’architetto il riconoscimento del suo fondamentale ruolo sociale nei processi di progettazione e sviluppo urbano. “La sfida che ci attende per rilanciare il ruolo dell’architetto- ha dichiarato il presidente Buonsanti- è ambiziosa ma contiamo di perseguirla coinvolgendo tutti gli iscritti attraverso un nuovo modello organizzativo più efficiente, autorevole ed inclusivo”.