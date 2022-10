Geomag Mechanics Challenge Strike: le costruzioni magnetiche con elementi di meccanica

Mechanics è la piattaforma di costruzioni che unisce le forze del magnetismo a un mondo di costruzioni meccaniche, per stimolare la creatività, l’inventiva e l’ingegno. Oltre alle classiche barrette magnetiche e alle sfere d’acciaio, Mechanics aggiunge elementi meccanici all’interno delle costruzioni, ampliando le possibilità di gioco: alcune parti delle strutture sono in grado di ruotare, innescando reazioni a catena generate dall’attrazione e dalla repulsione dei magneti. Nel 2018 è stata lanciata l’innovativa piattaforma Mechanics Gravity costituita da una serie di soluzioni che sfruttano la forza di gravità insieme al magnetismo, per mettere in movimento i modelli Mechanics.

Oggi presentiamo Geomag Mechanics Challenge Strike: la confezione include 185 pezzi: barrette magnetiche, sfere d’acciaio ed elementi meccanici in grado di ruotare, innescando reazioni a catena generate dall’attrazione e dalla repulsione dei magneti. Le istruzioni presenti in un classico libretto cartaceo sono davvero esaustive sotto ogni punto di vista ma le regole potrete poi tranquillamente personalizzarvele voi a seconda di come preferite impostare le sessioni di gioco in compagnia. Si possono creare opere sospese grazie alla forza delle biglie magnetiche collegate alle aste magnetiche per un apprendimento divertente e certificato STEM ‘acronimo inglese che sta per Science, Technology, Engineering and Mathematics. Sono anche accreditati da Good Toy Guide assicurando che i bambini possono imparare abilità chiave tramite le gioie dell’ideare, costruire e anche demolire le loro creazioni.

Giocare con Geomag vuol dire conoscere e dominare le forse invisibili della natura. Con l’aiuto dei magneti Geomag imparerai a sfruttare la forza di gravità per costruire un motore magico e per far correre le nostre sfere nel circuito da te costruito. Colleziona la linea Mechanics Gravity e le leggi della fisica non avranno più segreti per te!