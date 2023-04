Grande successo per l’evento che ha messo al centro il benessere e la salute mentale dei manager del territorio con la prima Golf Experience organizzata da Federmanager Basilicata. L’iniziativa, svoltasi lo scorso weekend al Golf Club Metaponto, ha offerto una giornata intensa e stimolante agli oltre 40 manager di aziende lucane, che hanno avuto l’opportunità di provare l’esperienza del golf e di imparare come questo sport possa nobilitare il corpo e lo spirito.

Dopo i saluti del Presidente di Federmananger Basilicata, Luigi Prisco, e del delegato gruppo giovani Giuseppe Disimino, i partecipanti hanno partecipato attivamente alla lezione di Alessandro Martemucci – Lean Marketing Manager, che ha introdotto il tema della giornata “Manager e Well-Being”, sottolineando l’importanza di trovare il giusto equilibrio tra concentrazione, strategia e focus sull’obiettivo: mettere la palla in buca. Con l’aiuto del maestro di golf Cristiano Venier, i partecipanti hanno poi sperimentato direttamente sul campo l’esperienza del golf, provando a giocare direttamente a mettere la palla in buca sul putting green e sperimentare il lancio.

“I partecipanti sono stati entusiasti dell’esperienza e hanno apprezzato la formula vincente dell’evento, che ha stimolato tutti a mettersi in gioco e a trovare nuovi modi per migliorare la propria vita professionale e personale – afferma Luigi Prisco. Il percorso del well-being continua con i nuovi appuntamenti di Federmanager Basilicata, che si impegna a promuovere il benessere dei manager del territorio e a offrire loro nuove opportunità di crescita personale e professionale.”

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Istituto Lean Management e il Golf Club Metaponto. Per maggiori informazioni sui prossimi eventi di Federmanager Basilicata, è possibile visitare il sito web dell’organizzazione basilicata.federmanager.it