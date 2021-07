Il Comune di Matera spende 45mila euro per il “Piano di Gestione e Manutenzione del Verde Urbano” ma la città è inghiottita dalle erbacce.

By

Il saldo della fattura ad una azienda di Gioia del Colle per la redazione del “Piano di Gestione e Manutenzione del Verde Urbano” di Matera è stato autorizzato ieri dal Comune con la Determinazione N° 1614/2021 del 20/07/2021. Un conto abbastanza salato, 45mila euro, per un piano che, a giudicare dallo stato del verde in città, è rimasto sulla carta, quindi del tutto inutile.

Così vanno le cose a Matera, si spendono ben 45mila euro per un piano che doveva servire a gestire la manutenzione delle aree verdi e poi, in realtà, le aree verdi sono abbandonate da mesi, invase dalle erbacce. Dunque il piano che doveva servire a programmare la manutenzione di parchi, aree verdi e aiuole urbane c’è ed è stato pagato profumatamente, ma non viene applicato. Di chi è la responsabilità?

La gara per lo sfalcio delle erbe si è conclusa a fine maggio ma difficilmente vedremo le nostre aiuole pulite, perchè due delle ditte escluse hanno fatto ricorso contro i vincitori per cui è tutto bloccato. Consoliamoci sapendo, perlomeno, che il piano di manutenzione del verde è pronto.

A questo link 10070112 è possibile vedere la determinazione per il saldo della fattura del “Piano del verde”