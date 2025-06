Il cordoglio degli Angeli del Carro per la scomparsa di Giovanni Festa

Gli Angeli del Carro di Matera esprimono cordoglio per la morte di Giovanni Festa storico componente della scorta del Carro della Bruna negli anni 70 e 80 e padre di Arcangelo, membro degli Angeli. “Nello stringerci al dolore che ha colpito la famiglia Festa – afferma mariano Iacovone, presidente degli Angeli- ed il nostro amico Arcangelo, ricordiamo con affetto Giovanni quando con la sua immancabile maglia della Madonna della Bruna raffigurata in azzurro difendeva il Carro. Vedere quelle vecchie foto che ritraggono Giovanni Festa accanto al manufatto di cartapesta il giorno del due luglio, ci ha riempito per un attimo il cuore di gioia pur in un momento di tristezza per la sua scomparsa”.