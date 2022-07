IL MATERANO DOMENICO CIFARELLI NUOVO DELEGATO REGIONALE DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI OTORINOLARINGOIATRIA

E’ il dottor Domenico Cifarelli il nuovo delegato regionale per la Basilicata della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-facciale (S.I.O. e Ch.C.-F.). La Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale (S.I.O. e Ch.C.F.) è un’organizzazione medica scientifica italiana che rappresenta gli specialisti in otorinolaringoiatria ospedalieri, universitari e libero professionisti. Il nuovo incarico è stato ratificato qualche giorno fa dal consiglio direttivo mentre, nelle scorse settimane Cifarelli è stato designato anche come delegato dell’Associazione Otorinolaringoiatri Ospedalieri Italiani (A.O.O.I.) e come delegato dalla Associazione Otorinolaringoiatri dell’Italia Centro-Meridionale (A.O.I.C.O.). Domenico Cifarelli è Medico Chirurgo della Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria presso l’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, con incarico di Alta Specializzazione di Chirurgia Endoscopica Naso-Sinusale e del Basicranio Anteriore, con esperienza più che ventennale.