Il Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli domani a Matera

Il Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sarà domani, 2 ottobre, a Matera in visita ad alcune eccellenze imprenditoriali della città.

Il programma del Ministro Patuanelli avrà inizio alle ore 11,30 con la visita all’azienda Egoitaliano situata nella zona industriale de La Martella dove è previsto anche un incontro istituzionale tra il Ministro ed i vertici di Confindustria Basilicata. Alle ore 13 Patuanelli si sposterà da Calia Italia in contrada Serritello La Valle dove incontrerà l’architetto Saverio Calia, presidente dell’azienda. All’arrivo presso Calia è previsto un punto stampa all’esterno dell’azienda Calia Italia nel rispetto delle norme anti-covid.

Alle ore 14 e 50 il Ministro Patuanelli visiterà l’azienda Openet in via dell’Industria dove incontrerà, insieme al candidato sindaco di Matera, Domenico Bennardi, i rappresentanti di Confapi.