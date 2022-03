Imprenditoria femminile a Matera. Benedetta Tralli: “Nella professione la mia arma è la creatività”

Benedetta Tralli, cultura universitaria e grande loquacità, ha il piglio deciso di chi ha fatto della concretezza e della tenacia la sua mission professionale. Doti che insieme a lucidità, lungimiranza e attitudine (tutta femminile) al problem solving, le hanno permesso di affermare la propria leadership in questo settore. Un settore in cui, c’è ancora (in qualche caso) una forma di ritrosia nel riconoscere il livello di preparazione tecnica per competenze

Benedetta Tralli, cultura universitaria e grande loquacità, ha il piglio deciso di chi ha fatto della concretezza e della tenacia la sua mission professionale. Doti che insieme a lucidità, lungimiranza e attitudine (tutta femminile) al problem solving, le hanno permesso di affermare la propria leadership in questo settore. Un settore in cui, c’è ancora (in qualche caso) una forma di ritrosia nel riconoscere il livello di preparazione tecnica per competenze tradizionalmente accostate agli uomini.