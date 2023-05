In prima visione 007 NO TIME TO DIE girato a Matera su TV8, lunedì 15 maggio ore 21,30

Il film “007 No time to die” girato a Matera andrà in onda in prima visione assoluta su TV 8, lunedì 15 maggio alle ore 21,30

Dopo aver lasciato i servizi segreti, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica. Tuttavia, la pace conquistata si rivela di breve durata quando il suo vecchio amico, Felix Leiter, gli chiede aiuto. La chiave per risolvere l’enigma, che ha eliminato tutti i componenti della Spectre (eccetto uno), è Madeleine, la ex compagna. Dietro il trauma della sua infanzia si nasconde il cattivo di turno e l’unica chance per Bond di salvare il mondo.

Il film ha ottenuto 3 candidature e vinto un Premio Oscar, ha vinto un premio ai Golden Globes, 5 candidature e vinto un premio ai BAFTA, 1 candidatura a Satellite Awards, 2 candidature e vinto un premio ai Critics Choice Award, ha vinto un premio ai SAG Awards, 1 candidatura a CDG Awards, 1 candidatura a Critics Choice Super.