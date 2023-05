Marciapiedi e parcheggi inutilizzabili a causa degli alberi che li ostruiscono e dell’erba. I cittadini di via Parri denunciano il degrado della zona per la completa assenza di manutenzione degli alberi e del verde da parte del Comune. Camminare sui marciapiedi è impossibile visto che i rami degli alberi toccano quasi terra. Per lo stesso motivo sono inutilizzabili anche i parcheggi. L’erba incolta fa il resto costringendo i cittadini a camminare in strada.