Un incidente si è verificato questa sera a Matera in via Di Vittorio, nei pressi di via Nazionale. Lo scontro è avvenuto nel pieno dell’incrocio tra due utilitarie, una delle quali è rimasta in bilico fino all’arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 e la polizia locale. Una persona è rimasta ferita, sembra in maniera non grave.

QUI SOTTO IL VIDEO DEI SOCCORSI

https://youtube.com/shorts/wMuriOKNW60?feature=share