Svapo in fiera: gli eventi a tema e-cig da non perdere nel 2023

Le sigarette elettroniche non sono semplici dispositivi hi-tech utili per ridurre le sigarette e per disintossicarsi dalla nicotina. Rappresentano, infatti, una vera e propria fonte di spettacolo. Le e-cig, non a caso, da diversi anni sono al centro di eventi a tema che si tengono in diverse località italiane e non, comprese le fiere. In questa guida, dunque, scopriremo insieme quali sono gli eventi incentrati sulle sigarette elettroniche, e una serie di informazioni utili su questi dévice.

Come reperire tutte le informazioni più utili sulle e-cig

Per prima cosa, è opportuno spendere qualche riga per capire cosa sono le sigarette elettroniche. Sintetizzando, si tratta di dispositivi che permettono all’utente di inalare vapore al posto del fumo causato dalla combustione del tabacco e della cartina. Il vapore viene prodotto riscaldando un liquido tramite una resistenza, alimentata da una batteria. I liquidi, inoltre, possono avere aromi e sapori diversi, in base alle scelte dell’utente, e potrebbe cambiare anche la percentuale di nicotina contenuta al loro interno. Per comprendere appieno il funzionamento di questi dévice elettronici, è possibile fare riferimento ad alcuni esperti del settore, come ad esempio blu, che propone una serie di modelli capaci di soddisfare le esigenze più disparate. Ovviamente anche le fiere rappresentano un approdo fondamentale, per chi desidera approfondire il tema delle e-cig, e per chi vuole entrare a far parte di questo universo così ampio e variegato.

Grazie a questi eventi, fra le altre cose, è possibile scoprire anche il mondo del cloud chasing, che si basa sulla creazione di grandi nuvole di vapore, e che rappresenta una vera e propria forma d’arte. Infine, le fiere permettono anche di ascoltare i pareri degli esperti, che spiegano come si inala il vapore e le differenze a livello tecnico fra una sigaretta elettronica e l’altra.

Quali sono gli eventi dello svapo da non perdere nel 2023?

Dopo il successo della fiera dello svapo tenutasi a Padova nel mese di Novembre, ovvero il Vaping Expo, gli appassionati di e-cig sono pronti ai prossimi incontri. Primo tra tutti, un evento che non dovrebbe richiedere presentazioni, e che rappresenta con tutta probabilità la fiera internazionale sullo svapo più famosa del territorio italiano: si fa riferimento all’ ExVapo Napoli, che tornerà a marzo 2023 dopo una serie di difficoltà legate al Covid.

Un altro evento a tema e-cig che merita tutte le attenzioni del caso, poi, è Vapitaly Verona: l’edizione 2023 andrà in scena a fine maggio, e si ripeterà più avanti a Roma, ma con un evento dedicato soltanto ai produttori. Anche la IVE (Italian Vape Exhibition) è un evento da segnare assolutamente sul calendario: si tratta però di una fiera B2B riservata in esclusiva ai distributori e ai produttori, e che si terrà ad inizio dicembre a Sesto San Giovanni.

Per comprendere a pieno il successo di questo comparto e il seguito ottenuto con le fiere, inoltre, bisogna fare riferimento alla situazione del mercato delle sigarette elettroniche a livello globale. In base alle stime degli esperti, il suddetto mercato dovrebbe raggiungere e superare un valore di 84 miliardi di euro entro il 2025, con un tasso di crescita annuo intorno al +18%. Da ciò si intuisce il potenziale di un settore in rapida espansione anche in Italia, con oltre 1 milione di consumatori.