ASM: MIGLIORATA LA SICUREZZA PER I DIPENDENTI DEL CUP IN VIA MATTEOTTI A MATERA

Il “Punto sanità” dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera che ospita gli uffici del Centro Unico di Prenotazione in via Matteotti 7 bis è stato ristrutturato e migliorato sotto il profilo della sicurezza. Nell’ambito del percorso di tutela del proprio personale dipendente, la Direzione strategica dell’ASM ha provveduto a mettere in sicurezza il personale che opera al CUP di via Matteotti con una revisione funzionale degli spazi. Con la ristrutturazione operata, gli utenti non hanno alcuna possibilità di interazione fisica con il personale addetto alle prenotazioni. A seguito della ristrutturazione, come avviene per il Cup che ha sede all’interno dell’ospedale Madonna delle Grazie, il personale lavora in una stanza inaccessibile dall’esterno, ed il contatto con gli utenti è protetto da un vetro di sicurezza antisfondamento.

“Con questi ultimi interventi – afferma il Direttore Generale, Sabrina Pulvirenti- l’ASM conferma la vicinanza al personale impegnato ogni giorno nel front office sanitario, tutelandone la sicurezza per offrire le migliori condizioni di lavoro ed un clima più sereno nel rapporto con gli utenti”. Ricordiamo che al Punto sanità di via Matteotti è possibile prenotare visite ed esami specialistici, presso l’ospedale o presso gli altri servizi presenti nei Distretti Sanitari; è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12,30.