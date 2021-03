INVESTIMENTO SORGENIA IN VALBASENTO: NESSUN IMPIANTO FOTOVOLTAICO, NOTIZIA PRIVA DI FONDAMENTO 

E’ priva di fondamento la notizia diffusa ieri da alcune testate giornalistiche locali che, in un articolo a firma di Nino Sangerardi, parlano della realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte di Sorgenia in un’area di proprietà del Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Matera situata in Valbasento in territorio di Ferrandina. Non sarà messo in opera alcun impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 20 Mega Watt come asserito nell’articolo.

“La notizia riportata da Sangerardi – afferma Rocco Fuina, amministratore del CSI- è del tutto priva di fondamento ed è stata costruita sulla base di una richiesta fatta, tempo fa, da Sorgenia al Consorzio per allocare un impianto fotovoltaico in un terreno di proprietà consortile. Richiesta che non ha avuto alcun seguito per il cessato interesse da parte della stessa Sorgenia ad effettuare l’investimento”.