Salta l’evento internazionale di alta moda a Matera promosso da Dolce & Gabbana

Non si svolgerà a Matera l’evento legato all’alta moda mondiale che avrebbe portato nella città dei sassi, a Luglio, la collezione degli stilisti Dolce & Gabbana.

Secondo indiscrezioni non ci sarebbero le condizioni per realizzarlo a Matera come avvenuto lo scorso anno per la Maison Dior a Lecce.

Deluse dunque le aspettative dei tanti che speravano in questo prestigioso evento internazionale visto come un come motore di ripresa per turismo ed economia in questo scenario pandemico

A giorni dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale a conferma dell’indiscrezione.