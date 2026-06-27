Da Matera, città del pane, una nuova grammatica della semplicità gastronomica

Matera è, da sempre, la città del pane. Un’identità scolpita nella pietra calcarea dei Sassi tanto quanto nella memoria collettiva di chi, per secoli, ha fatto del pane non solo un alimento ma un sistema economico, sociale e culturale: il Pane di Matera, con la sua crosta spessa e la sua capacità di conservarsi per giorni, è diventato simbolo di un territorio che ha sempre saputo trasformare la scarsità in metodo.

È in questo contesto, non casuale, non decorativo, ma profondamente radicato che il fornaio di una famiglia storica di panificatori, Tommaso De Palo, ha ideato un nuovo prodotto capace di raccontare la stessa filosofia in una forma del tutto contemporanea: la lingua di pizza. Il nome non è un vezzo linguistico, ma una descrizione fedele: un impasto stretto e allungato, che nella sua geometria ricorda appunto una lingua. Una forma che comunica prima ancora di essere assaggiata: leggerezza, velocità, immediatezza. Una forma che, non a caso, nasce nella città dove la forma del pane ha sempre avuto un significato identitario preciso.

Se il Pane di Matera è il prodotto della pazienza lunghe lievitazioni, cotture lente, conservazione nel tempo, la lingua di pizza ne è quasi il contraltare strategico: stessa matrice territoriale, stessa cultura della farina, ma traslata su un asse completamente diverso, quello della frugalità contemporanea. Non più il pane che dura una settimana, ma il prodotto che si consuma in un minuto. Non più la lievitazione che richiede ore, ma un impasto che rinuncia del tutto al lievito. È, in un certo senso, l’evoluzione naturale di una cultura della farina che a Matera non ha mai smesso di reinventarsi la stessa cultura artigiana che, attraverso i fornai e i pizzaioli che hanno tramandato per generazioni l’uso della pietra refrattaria e della farina integrale macinata localmente, continua a fornire il vocabolario tecnico su cui questo nuovo prodotto si appoggia.

Va detto, con onestà: l’assenza di lievito non è un vantaggio scontato. Nella narrazione contemporanea della pizza di qualità, è spesso la lunga fermentazione, non la sua assenza, a essere associata a digeribilità e profondità di gusto. La leggerezza della lingua di pizza non nasce dunque da una sottrazione casuale, ma da una scelta di posizionamento diversa: un prodotto pensato non per competere con la pizza tradizionale sul suo stesso terreno, ma per occupare uno spazio di consumo distinto più rapido, più frugale, più immediato, dove la rinuncia al lievito è funzionale al formato, non un compromesso di qualità.

Il caso: cosa succede quando un prodotto applica i principi del management frugale al food

Negli ultimi anni, il Frugal Management il framework che ho sviluppato sulla base degli studi di Frugal Innovation di Navi Radjou e Jaideep Prabhu e Lean Marketing con Philip Kotler per applicare i principi della frugalità strategica alla creazione di valore sostenibile — ha trovato terreno fertile non solo nelle organizzazioni complesse, ma anche in prodotti di consumo quotidiano. La lingua di pizza è un caso di studio perfetto, perché applica senza saperlo i tre pilastri della frugalità di prodotto: riduzione degli ingredienti, semplificazione del processo, massimizzazione del valore percepito.

1. Riduzione degli ingredienti: meno di cinque, prodotto non processato

L’impasto base si compone di farina integrale, un leggero mix di farine, acqua e sale. Nessun lievito. Una variante prevede l’aggiunta di carbone vegetale per la versione scenica “nera”. Quattro ingredienti, in totale, per costruire l’intera architettura del prodotto. È lo stesso principio, fare di più e meglio con meno, che la Frugal Pizza ha già dimostrato funzionare su scala locale a Matera: un’offerta che rinuncia volontariamente alla complessità per concentrarsi sull’essenziale.

2. Semplificazione del processo: un impasto senza tempo morto

L’assenza di lievito elimina una delle variabili più onerose della produzione di pizza tradizionale: il tempo di lievitazione. L’impasto, che pesa circa 80 grammi, viene farcito con circa 100 grammi di topping a piacere e cotto su pietra refrattaria a 220°C per 10-15 minuti. Un ciclo produttivo rapido, ripetibile, scalabile, caratteristiche che lo rendono interessante non solo per il pizzaiolo artigiano, ma anche per format di ristorazione veloce che cercano standardizzazione senza perdere autenticità.

3. Massimizzazione del valore percepito: la farcitura come spazio di libertà

Se l’impasto è il sistema fisso, la farcitura è la variabile che genera differenziazione e valore percepito a costo marginale quasi nullo. Dalla classica pomodoro e olive, alla versione minimalista con il solo olio, fino a combinazioni più articolate con olio, acciughe e peperoni o ingredienti di territorio: ogni variante trasforma un prodotto strutturalmente identico in un’esperienza percepita come unica e personale.

Un prodotto, quattro momenti di consumo

Quello che rende la lingua di pizza particolarmente interessante da un punto di vista strategico è la sua capacità di occupare più occasioni di consumo con un solo formato, riducendo drasticamente la complessità di un’offerta che, in un ristorante o in un format di vendita, dovrebbe altrimenti moltiplicare i prodotti per servire momenti diversi della giornata:

Pranzo frugale, alternativa leggera e veloce al pasto tradizionale.

alternativa leggera e veloce al pasto tradizionale. Spuntino al volo, formato che si presta naturalmente al consumo “on the go”.

formato che si presta naturalmente al consumo “on the go”. Apericena o aperitivo, elemento di condivisione, tagliato a porzioni, scenografico nella variante al carbone vegetale.

elemento di condivisione, tagliato a porzioni, scenografico nella variante al carbone vegetale. Cena light, risposta a una domanda crescente di pasti serali meno calorici ma comunque gratificanti.

La frugalità si dimostra, non si dichiara

C’è un rischio, in qualsiasi narrazione sul cibo “semplice”: che la semplicità resti uno slogan, non un fatto verificabile. Per evitare questo scivolamento, la lingua di pizza ha bisogno di tre prove concrete, non di tre aggettivi.

Tracciabilità. Quattro o cinque ingredienti sono un vantaggio competitivo solo se sono nominabili e verificabili: provenienza della farina integrale (mulino, territorio, eventualmente grano lucano o pugliese a filiera corta), origine dell’acqua, tipo di sale. Un’etichetta che racconta la filiera — anche solo attraverso un QR code in cassa o sul packaging da apericena — trasforma la frugalità da promessa a dato. È lo stesso principio di trasparenza di filiera che rende credibile un prodotto a pochi ingredienti: meno componenti significa meno cose da nascondere, e questo va comunicato esplicitamente, non lasciato intuire.

Tradizione. Il legame con la cultura del pane di Matera non deve restare un’immagine letteraria. Va ancorato a pratiche reali e verificabili: la cottura su pietra refrattaria, l’uso di farine integrali non raffinate, la macinazione a pietra dove possibile, sono tecniche che appartengono a un sapere artigiano tramandato, non inventato per l’occasione. Citare una voce diretta — un fornaio, un pizzaiolo che ha imparato il mestiere da chi lo ha preceduto — darebbe al parallelismo con la tradizione materana un fondamento storico verificabile, anziché restare una suggestione narrativa.

Naturalità. “Pochi ingredienti” e “naturale” sono due affermazioni distinte, e vanno tenute separate per credibilità. La prima è un fatto quantitativo: quattro componenti nell’impasto. La seconda è una promessa qualitativa che richiede contenuto esplicito: nessun agente lievitante chimico, nessun conservante, farina non raffinata. Il modo più efficace per comunicarlo non è elencare cosa c’è, ma dichiarare apertamente cosa non c’è — una lista negativa che rende tangibile la sottrazione, e che è molto più difficile da contestare di un aggettivo generico come “naturale” buttato lì senza supporto.

Insieme, questi tre elementi trasformano la frugalità da postura comunicativa a sistema di garanzie: pochi ingredienti, ma tutti dichiarati; un metodo semplice, ma radicato in una tecnica reale; un prodotto leggero, ma definito per sottrazione esplicita e non per assenza di specifiche.

Perché conta: la frugalità come leva competitiva, non come rinuncia

Il successo crescente di prodotti come la lingua di pizza, al pari della Frugal Pizza nata a Matera, segnala un cambiamento più ampio nel mercato del food: la frugalità non è più percepita come una limitazione, ma come una forma di intelligenza progettuale. Pochi ingredienti, processi semplificati, alta personalizzazione: sono gli stessi criteri che, nel mondo del management, definiscono le organizzazioni capaci di creare valore sostenibile con risorse limitate.

Per chi opera nella ristorazione — pizzerie, format veloci, catene di quartiere — la lingua di pizza non è solo un prodotto da menu. È un piccolo manifesto operativo: dimostra che si può competere su qualità percepita e marginalità, senza rincorrere la complessità, ma anzi sottraendola con metodo. Esattamente come insegna, da secoli, la cultura del pane a Matera.

Resta una domanda aperta, ed è quella che ogni operatore dovrebbe porsi prima di inserirlo in carta: la lingua di pizza funziona come prodotto isolato, o come sistema replicabile? La risposta dipende da quanto la filiera dietro ai suoi quattro ingredienti — farina, acqua, sale, metodo — sarà raccontata con la stessa precisione con cui è stata progettata. Senza quella precisione, resta un buon prodotto. Con quella precisione, può diventare un caso di scuola di frugalità applicata al food.

Dove di trovano le lingue di pizza originali per poterle degustare? Dal forno De Palo Tommaso in Via Lupo Protospata 42 a Matera