Matera, caccia al cinghiale in un deposito edile.

E’ una vera e propria caccia al cinghiale quella in corso oggi a Matera per catturare un grosso esemplare che da questa mattina era rimasto incastrato in una aiuola contigua ad un deposito edile in via la Martella. Nel pomeriggio il cinghiale ha scavalcato il limite dell’aiula entrando nel deposito e seminando il panico. Allertati i vigili del fuoco e la polizia locale, il cinghale si è rifugiato in un locale del deposito. Sul posto è intervenuto un veterinario che sta provvedendo a sedarlo con una pistola per portarlo via. Il cinghiale si è ferito cadendo dall’aiuola ed è dunque molto aggressivo.