Matera, è caccia al tampone: farmacie e laboratori non hanno più disponibilità. Prima data utile il 2 gennaio

È caccia al tampone a Matera. Molecolare, antigenico rapido o “fai da te”, la richiesta è schizzata alle stelle: laboratori e farmacie hanno esaurito da giorni le disponibilità in agenda. Esauriti in farmacia e nei supermercati anche i test di autodiagnosi mentre trovare una disponibilità per un tampone in un laboratorio o in una farmacia è del tutto impossibile.

Abbiamo interpellato tutte le farmacie di Matera e la risposta è stata univoca: nessun posto disponibile. Alcune farmacie nemmeno rispondono più al telefono.

“Il telefono -afferma un farmacista materano- squilla in continuazione. Le persone chiedono la disponibilità di un tampone e a volte si arrabbiano perchè non trovano posto e non possono presentarsi domani sul lavoro. La nostra prima disponibilità è per il 3 gennaio”.

Esaurite le date disponibili anche al “Punto Tamponi ASM” dell’ospedale Madonna delle Grazie.