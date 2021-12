Covid, anche oggi Matera fa registrare il dato peggiore in Basilicata con 67 nuovi positivi

By

Ieri sono stati analizzati 2.330 tamponi di cui 484 sono risultati positivi.

I nuovi casi accertati: 2 Abriola, 2 Acerenza, 1 Anzi, 1 Avigliano, 1 Balvano, 1 Banzi, 2 Baragiano, 2 Barile, 4 Bella, 18 Bernalda, 1 Calvello, 1 Campomaggiore, 1 Castelluccio Inferiore, 2 Castelsaraceno, 4 Chiaromonte, 8 Corleto Perticara (1 domiciliato a Guardia Perticara), 2 Episcopia, 2 Fardella, 9 Ferrandina, 4 Francavilla in Sinni, 2 Genzano di Lucania, 2 Guardia Perticara, 1 Irsina, 5 Lagonegro, 6 Latronico, 15 Lauria (n.1 domiciliato a Rotonda), 22 Lavello, 7 Maratea, 2 Marsico Nuovo, 67 Matera, 16 Melfi, 1 Miglionico, 16 Moliterno, 1 Montalbano Jonico (n.1 domiciliato a Scanzano Jonico), 7 Montescaglioso, 5 Nemoli, 1 Noepoli, 4 Nova Siri (n.1 domiciliato a Matera), 2 Oppido Lucano , 4 Palazzo San Gervasio, 1 Paterno, 1 Pescopagano, 1 Picerno, 5 Pietragalla, 4 Pignola, 13 Pisticci, 15 Policoro, 2 Pomarico, 39 Potenza (n.1 domiciliato a San Chirico Nuovo), 1 Rionero in Vulture, 1 Ripacandida, 2 Rivello, 1 Roccanova, 1 Rotondella (n.1 domiciliato in Lazio), 2 Salandra (n.1 domiciliato a Pomarico), 25 San Chirico Nuovo, 1 San Costantino Albanese, 3 San Fele, 9 Sant’Arcangelo, 10 Satriano di Lucania, 6 Scanzano Jonico, 9 Senise, 8 Teana, 3 Terranova di Pollino, 5 Tito (n.1 domiciliato a Laurenzana), 1 Tolve, 2 Trecchina, 4 Tursi, 1 Vaglio di Basilicata, 12 Venosa, 1 Vietri di Potenza, 1 Viggiano