Matera, il mistero della telecamera di via XX Settembre che impensierisce gli automobilisti

Un post su facebook in circolazione da ieri ha impensierito tanti automobilisti materani creando un mistero sulla telecamera di via XX Settembre a Matera. Il post pubblicato sulla pagina Open Matera parla di una telecamera del Comune “nascosta” tra gli alberi di via XX settembre. Nella discussione in tanti si chiedono se serva a fotografare le infrazioni degli automobilisti, in particolare di coloro che svoltano a sinistra su via lucana, manovra vietata perchè in quel punto c’è l’obbligo di procedere dritti. In realtà quella telecamera che forse finora in pochi avevano notato, dovrebbe servire a rilevare le auto in uscita dalla ZTL. Dunque, per quanto è dato sapere non dovrebbe servire a sanzionare la svolta a sinistra su via Lucana ma solo coloro che sostano oltre l’orario consentito nella ZTL. Anche perchè se fosse una telecamera usata per elevare contravvenzioni dovrebbe essere chiaramente identificata da un cartello, come prescrive la legge.