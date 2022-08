Black out in varie zone di Matera centro da stamattina. Lavori programmati secondo il gestore della rete ma nessuno è stato avvistato

Disagi per assenza di elettricità in diverse strade del centro cittadino per assenza di energia elettrica. Il guasto che sembra dipendere da lavori programmati da Enel-distribuzione e riguarda diverse vie: Passarelli, Cappelluti, Gramsci, piazza Bianco. Ma a creare disagio il fatto che nelle suddette strade non è stato apposto alcun cartello di avviso per permettere a residenti, commercianti e uffici di organizzarsi. Una giornata di lavoro persa per centinaia di attività della zona a cui il gestore della rete dovrebbe rimborsare i danni.