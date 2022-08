PRESENTATA LA CANDIDATURA DI MICHELE CASINO CAPOLISTA PER FORZA ITALIA ALLA CAMERA

Si è svolta questa mattina nella sede del comitato elettorale di Matera la presentazione dell’onorevole Michele Casino candidato capolista per Forza Italia in Basilicata alla Camera dei Deputati.

L’incontro è stato introdotto dal commissario di Forza Italia per la città di Matera, Donato Di Lorenzo, il quale ha sottolineato il rispetto che Forza Italia ha dimostrato di nutrire nei confronti della Basilicata e di Matera, riconfermando Michele Casino, un candidato che è espressione genuina e fattiva del territorio.

“Ed infatti, -ha aggiunto Di Lorenzo- basta rivolgere uno sguardo attento alle candidature espresse dagli altri partiti per accorgersi come soltanto Forza Italia abbia scelto alla Camera, in una posizione utile e concretamente eleggibile, un rappresentante dell’area materana. Michele Casino incarna i valori democratici della liberalità, dell’impresa, del lavoro, delle famiglie, dell’europeismo e dell’atlantismo tipici di Forza Italia ed è per questo la persona più indicata per portare nell’aula di Montecitorio le istanze e la voce del popolo lucano e materano”.

“Dal 2018 – ha detto Michele Casino- ho avuto l’onore di rappresentare la mia terra nel Parlamento italiano spendendomi, con la tenacia ed il rigore che mi contraddistinguono, nell’interesse esclusivo dei cittadini e della Basilicata. Grazie al continuo confronto con la mia gente ho condotto battaglie importanti per la nostra regione: dagli interventi di messa in sicurezza della Basentana, della Bradanica e della Statale 7, alle mozioni per velocizzare i ristori durante il covid; dal mio impegno per la sanità lucana, alle ultime battaglie sul PNRR volte a rilanciare gli investimenti al Sud. Con lo stesso spirito vorrei continuare a lavorare per dare forma alla Basilicata che sogno”.

Casino ha evidenziato il trend negativo della fuga dei giovani dalla Basilicata, una regione dove ancora si fa fatica per affermarsi.

“Per invertire questa tendenza – ha detto- è necessario puntare su meritocrazia, legalità, infrastrutture digitali e sostegno al lavoro giovanile, altrimenti continueremo a indebolire il nostro tessuto sociale ed economico”.

“Vorrei che il turismo in Basilicata -ha continuato Casino- diventasse finalmente un volano di crescita per l’intero territorio, un vero traino per l’economia. Ma occorre programmare le azioni e coordinare gli interventi con il governo centrale e regionale. In questo ambito, se sarò eletto, potrò svolgere un ruolo di mediazione tra i diversi livelli amministrativi facendo valere la mia conoscenza del territorio lucano e materano”.

“Per le imprese -ha concluso Casino- insieme a Forza Italia, sarò garante di una riforma fiscale che riduca concretamente le tasse, favorisca gli investimenti, abbassi il costo del lavoro e promuova una semplificazione nei rapporti con la pubblica amministrazione”.