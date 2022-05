By

Segnalazioni di rifiuti abbandonati per strada giungono dagli abitanti di via Bramante a Matera. Da diverse settimane la zona è diventata zona di abbandoni di rifiuti di ogni tipo intorno ad un raccoglitore di vestiti che, peraltro, non viene mai svuotato. Una situazione di sporcizia e degrado estetico a poca distanza da un grosso supermercato. Inutili le segnalazioni fatte da giorni al Comune, affermano i residenti.